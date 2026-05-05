Konecta, la protesta alla cittadella regionale

Sit in di protesta questa mattina alla Cittadella regionale da parte dei dipendenti Konecta: i lavoratori hanno chiesto risposte immediate alle istituzioni. Urgente il nodo dei 74 contratti in scadenza il 18 maggio, ma sullo sfondo ci sono circa 900 addetti tra Crotone, Cosenza e Catanzaro.
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati