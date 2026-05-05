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Economia e Lavoro

Konecta, la protesta alla cittadella regionale

Sit in di protesta questa mattina alla Cittadella regionale da parte dei dipendenti Konecta: i lavoratori hanno chiesto risposte immediate alle istituzioni. Urgente il nodo dei 74 contratti in scadenza il 18 maggio, ma sullo sfondo ci sono circa 900 addetti tra Crotone, Cosenza e Catanzaro.

5 maggio, 2026
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konecta · cittadella regionale · protesta lavoratori
Economia e Lavoro

Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella

12 novembre 2025
Ore 18:50
Telecontact: incontro Regione-sindacati in Cittadella
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
Enrico De Girolamo
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
sanità digitale

Soluzioni Integrate Maggioli consolida in Calabria uno dei principali hub nazionali per la sanità digitale e i sistemi pubblici

La fusione tra Sinapsys e Aicof rafforza il presidio industriale del Gruppo che riunisce 350 professionisti nelle sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, nei progetti strategici della PA
12 gennaio 2026
Ore 11:04
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