Social
Home page>Video>Sanità>All'Umg il congresso reg...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

All'Umg il congresso regionale di geriatria

A Catanzaro grande partecipazione al Congresso regionale di geriatria, organizzato all'Università Magna Graecia. Un confronto sulle esigenze della popolazione anziana e sulla riorganizzazione del sistema sanitario.

19 settembre, 2026
Tag
Catanzaro
Sanità

Cosenza, autorizzate 96 assunzioni per Cardiochirurgia, e Catanzaro resta a guardare

12 novembre 2025
Ore 12:44
Cosenza, autorizzate 96 assunzioni per Cardiochirurgia, e Catanzaro resta a guardare