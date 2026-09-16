Nuovi direttori generali, attese le nomine

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Tra gli argomenti all'esame della giunta convocata per questo pomeriggio vi è anche il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere. La Regione si prepara alla designazione dei nuovi direttori generali.