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Nuovi direttori generali, attese le nomine

Tra gli argomenti all'esame della giunta convocata per questo pomeriggio vi è anche il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere. La Regione si prepara alla designazione dei nuovi direttori generali.

16 settembre, 2026
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direttori generali · sanità calabria · regione calabria
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Cosenza, autorizzate 96 assunzioni per Cardiochirurgia, e Catanzaro resta a guardare

12 novembre 2025
Ore 12:44
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