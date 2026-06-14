Psicologo a scuola, 10mila accessi

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Dall’introduzione della normativa a oggi e al termine del primo anno scolastico sono stati quasi diecimila gli accessi agli sportelli dedicati. Una situazione che fotografa un disagio sempre maggiore fra gli adolescenti.