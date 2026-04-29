Social
Home page>Video>Sanità>Riforma assistenza terri...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

Riforma assistenza territoriale il no dei medici

Forte contrarietà alla riforma proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci che prevede la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. I sindacati insorgono e dicono: «È pericoloso, svuoterà le aree interne di servizi».

29 aprile, 2026
Sanità

Cosenza, autorizzate 96 assunzioni per Cardiochirurgia, e Catanzaro resta a guardare

12 novembre 2025
Ore 12:44
Cosenza, autorizzate 96 assunzioni per Cardiochirurgia, e Catanzaro resta a guardare