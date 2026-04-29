Riforma assistenza territoriale il no dei medici

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Forte contrarietà alla riforma proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci che prevede la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. I sindacati insorgono e dicono: «È pericoloso, svuoterà le aree interne di servizi».