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Nuova denuncia del Forum del Terzo Settore: le risorse del trasporto scolastico per disabili non sono ancora state assegnate. Studenti a casa e diritto allo studio violato, il presidente dell'associazione invita le istituzioni a fare presto.