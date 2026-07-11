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Kala Marketing Fest, idee che diventano impresa

Si chiuderà questa sera il Kala Marketing Fest. Un evento che ha riunito a Lamezia imprenditori, professionisti, esperti e studenti, per dialogare sui temi dell'intelligenza artificiale, del branding e dell'innovazione. 

11 luglio, 2026
Tag
innovazione · intelligenza artificiale