Kala Marketing Fest, idee che diventano impresa

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Si chiuderà questa sera il Kala Marketing Fest. Un evento che ha riunito a Lamezia imprenditori, professionisti, esperti e studenti, per dialogare sui temi dell'intelligenza artificiale, del branding e dell'innovazione.