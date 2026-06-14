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Odissea 2000, al via la trentaduesima stagione

Cerimonia di inaugurazione a Corigliano Rossano per la 32esima stagione dell'Acquapark Odissea 2000. Una struttura divenuta nel tempo un punto di riferimento per il divertimento estivo nell'intero Sud Italia. 

 

14 giugno, 2026