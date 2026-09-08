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Iemmello carica i tifosi: «Restiamo uniti»

Durante la presentazione Pietro Iemmello ha chiamato a raccolta il popolo giallorosso. Dal palco il capitano ha chiesto sostegno nel momento di difficoltà: sabato al Ceravolo contro la Carrarese servirà la spinta dei tifosi.

8 settembre, 2026
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catanzaro · catanzaro calcio · pietro iemmello
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Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno

12 novembre 2025
Ore 17:19
Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno