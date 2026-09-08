Iemmello carica i tifosi: «Restiamo uniti»

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Durante la presentazione Pietro Iemmello ha chiamato a raccolta il popolo giallorosso. Dal palco il capitano ha chiesto sostegno nel momento di difficoltà: sabato al Ceravolo contro la Carrarese servirà la spinta dei tifosi.