Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

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Non è solo calcio, è territorio. È questo il messaggio scelto dall’US Catanzaro per presentare il nuovo piano di comunicazione e marketing per la stagione 2026/27. Una serata dedicata ai partner giallorossi.