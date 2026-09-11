Social
Home page>Video>Sport>Us Catanzaro, parte il n...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Us Catanzaro, parte il nuovo piano di marketing

Non è solo calcio, è territorio. È questo il messaggio scelto dall’US Catanzaro per presentare il nuovo piano di comunicazione e marketing per la stagione 2026/27. Una serata dedicata ai partner giallorossi.

11 settembre, 2026
Sport

Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno

12 novembre 2025
Ore 17:19
Futsal futura e Soverato cadono nel settimo turno