Un viaggio tra atmosfere hippy e l’incanto surreale di Alice, dove colori, musica e sapori primaverili si fondono in un’esperienza senza limiti di tempo

A Falerna Marina, il Riva Restaurant & Lounge Bar celebra l’arrivo della primavera e le festività pasquali con due giornate pensate per vivere appieno l’atmosfera floreale del periodo e il risveglio della natura con le sue sfumature colorate e coinvolgenti.

Per gli ospiti, due intere giornate a orario continuato di feste a tema, una per ciascuna giornata: Flower Glory Show e Alice in Wonderland Day.

Il Flower Glory Show, in programma a Pasqua, richiama lo spirito libero e colorato dei figli dei fiori, con lo stile musicale degli anni ’70 e ’80 e un’atmosfera leggera, fatta di musica dal vivo, energia positiva e dettagli floreali che celebrano la primavera.

A Pasquetta, prende vita l’incanto di Alice nel Paese delle Meraviglie: un concept che esalta il filo conduttore floreale trasformandolo in un viaggio magico tra atmosfere oniriche e dettagli raffinati, ispirati alla suggestiva bellezza del giardino della Regina di Cuori, tra scenografie eleganti e un tocco di affascinante follia, perfetto per celebrare insieme una giornata di condivisione e meraviglia.

Durante entrambe le giornate, l’intrattenimento accompagnerà gli ospiti lungo tutto l’arco dell’esperienza: dalla musica dal vivo durante il pranzo, delicata e non invadente, allo show di sax nel primo pomeriggio, fino al dj set combinato alla musica dal vivo per l’aperitivo. La giornata culminerà al tramonto con un nuovo show di sax, creando un ritmo coinvolgente e naturale che segue quello della giornata.

Gli artisti dal vivo si alterneranno tra Pasqua e Pasquetta, contribuendo a costruire un’atmosfera coinvolgente e in continua evoluzione, in perfetto stile Riva.

A completare l’esperienza, il menù dedicato a queste giornate, disponibile solo per queste occasioni:

Si inizia con antipasti dal carattere elegante e saporito, come il Carpaccio di Ricciola marinato allo Champagne, il Tiepido di Calamaretti arrosto su Filangè di Pomodoro fresco e il Tortino di Alici farcito alla genovese.

I primi sorprendono con i Paccheri Murici e Telline e il Risotto alla Rapa rossa con sentori di Aragosta, mentre il secondo regala un incontro di consistenze e profumi con il Filetto di Spigola al pane profumato e Caciocavallo filante.

Infine, per concludere in dolcezza, la Mini Cake al Cioccolato Bianco e Zafferano accompagna l’ultimo assaggio di primavera. Per i più “free style”, la possibilità di scegliere liberamente le proprie portate dal nuovo menù à la carte.

«Abbiamo voluto creare due esperienze diverse ma legate dallo stesso filo conduttore, quello della primavera e della meraviglia», racconta Roberto Gallo. «Da una parte la libertà e l’energia del mondo hippy, dall’altra la magia senza tempo di Alice: l’obiettivo è far vivere ai nostri ospiti momenti autentici, fatti di bellezza, condivisione e leggerezza».

Un modo per celebrare la primavera attraverso tutti i sensi, tra sapori, musica e atmosfera, lasciandosi guidare da un ritmo più lento e dal piacere di vivere ogni momento.