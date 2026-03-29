Martedì a Palazzo De Nobili la presentazione delle richieste alle Istituzioni di residenti e commercianti

Si terrà martedì 31 marzo, alle ore 11.00, nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro, la conferenza stampa promossa dal Comitato Santa Maria di Mezzogiorno/Pianicello per illustrare l’istanza inoltrata alle Istituzioni in merito alla situazione di dissesto che interessa via Carlo V.

L’incontro sarà l’occasione per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli enti competenti le criticità riscontrate in una delle aree del centro cittadino, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e alla necessità di interventi urgenti.

Nel corso della conferenza stampa, i rappresentanti del Comitato illustreranno nel dettaglio i contenuti dell’istanza che sarà trasmessa alle Istituzioni, evidenziando le problematiche segnalate dai residenti e le richieste avanzate per la messa in sicurezza della zona.