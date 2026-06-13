Novità nel conferimento per gli indumenti usati e gli oli vegetali esausti da cucina con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e garantire un maggiore presidio del territorio. L’assessora all’ambiente del Comune di Catanzaro, Irene Colosimo, rende noto che le postazioni fisse dislocate sul territorio dedicate a questa tipologia di rifiuti saranno tutte sostituite da un nuovo servizio di raccolta mobile “in piazza”, attivo nelle aree mercatali cittadine e gestito in collaborazione con Sieco.

«Una scelta che punta a rendere più efficiente la gestione dei conferimenti, offrendo ai cittadini un servizio di prossimità e contrastando al tempo stesso i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti», evidenzia l’assessora. Il nuovo servizio sarà attivo nelle seguenti aree mercatali presidiate: ogni mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, nel quartiere Mater Domini; ogni giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, nel quartiere Lido; ogni sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, in via F. Paglia.

I cittadini potranno conferire indumenti usati e oli vegetali esausti da cucina direttamente presso le postazioni mobili posizionate all’ingresso dei mercati rionali, usufruendo dell’assistenza degli operatori presenti. Resta, inoltre, sempre disponibile il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta di viale Magna Grecia, che continua a rappresentare un punto di riferimento per la corretta gestione dei materiali differenziati.

«La decisione di superare le postazioni fisse nasce dalla necessità di affrontare una criticità evidente a tutti – rimarca Colosimo –. I contenitori destinati alla raccolta degli abiti usati sono stati frequentemente utilizzati in modo improprio, da cittadini privi di ogni senso civico, come luoghi di abbandono di rifiuti di ogni genere, deturpando angoli anche significativi della nostra città. Una situazione che, oltre allo scempio, ha comportato un significativo aggravio dei costi di gestione a carico di tutti i cittadini, danneggiando il decoro urbano e l’ambiente. La nuova modalità di raccolta mobile consentirà di prevenire tali fenomeni, garantendo conferimenti più corretti, una migliore qualità dei materiali raccolti e una maggiore sostenibilità dell’intero sistema di raccolta differenziata. Adottando comportamenti responsabili e utilizzando i canali di conferimento dedicati, ciascun cittadino potrà meglio contribuire alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano».

(foto web repertorio)