Da fine luglio a fine agosto un fitto programma di appuntamenti tra il lungomare e il centro storico. Spazio a grandi tributi musicali, commedie all'aperto, mostre d'arte a Palazzo Pirrò e le tre serate speciali della Notte Azzurra

Un litorale che si trasforma in un teatro a cielo aperto, borghi antichi pronti a svelare il proprio fascino attraverso l'arte e una colonna sonora che accompagnerà residenti e turisti per tutto il mese. Montepaone si prepara a vivere un'estate da assoluta protagonista nel panorama turistico e culturale della Costa degli Aranci, grazie a un cartellone di eventi imponente e trasversale, capace di unire la movida della costa alla storia del suo centro collinare.

La programmazione della cittadina ionica lancia una vera e propria sfida per i mesi di luglio e agosto, puntando su un calendario cucito su misura per ogni tipo di pubblico, dove la qualità dell'offerta si sposa con la valorizzazione del territorio.

Un viaggio tra musica e teatro

Il litorale e le piazze storiche saranno il palcoscenico di un lungo percorso artistico. La grande musica italiana farà da filo conduttore alle serate estive, in particolare durante le attese tappe della "Notte Azzurra - La Festa dei Sapori" a Montepaone Lido, che ospiterà i grandi concerti tributo a Fabrizio De André e Mango, oltre al live di Corinne. Il programma musicale spazia dai ritmi etnici della taranta fino ai grandi classici del pop e del rock italiano. Non solo note, ma anche molta prosa: il teatro dialettale, le grandi commedie all'aperto e i recital sotto le stelle promettono di regalare serate di leggerezza e spessore culturale nel cuore della stagione.

Identità, giornate tematiche e l'arte a Palazzo Pirrò

La vera scommessa della stagione risiede nella capacità di fare rete e fare cultura a 360 gradi. Il centro storico e i suoi palazzi nobiliari, come Palazzo Cesare Pirrò, si trasformeranno in veri e propri centri espositivi permanenti ospitando mostre fotografiche e personali di pittura per tutto il mese, oltre a una serie di importanti incontri culturali focalizzati sul territorio. Sul lungomare del litorale troveranno invece spazio lo sport, i giochi d'azione e numerose giornate tematiche dedicate al sociale, all'ambiente e all'inclusione, che culmineranno con il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico di metà agosto sul lungomare.

L'estate di Montepaone si preannuncia come un mosaico perfetto di appuntamenti. Un'esperienza da vivere intensamente tra il fresco della collina e la brezza del Mar Ionio, che conferma questa perla del catanzarese come uno dei poli attrattivi più dinamici dell'intera Calabria.