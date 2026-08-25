La prima fase della nuova ondata di calore è giunta sulla Calabria. L’aria calda in risalita dal Nord Africa ha apportato un netto aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che hanno superato i 41°C.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche installate sul territorio:

  • Torano scalo (Cs) 41.1°C
  • Bisignano (Cs) 40.8°C
  • Cariati (Cs) 40.2°C
  • Rizziconi (Cs) 40.2°C
  • Cosenza 39.8°C
  • Camerata (Cs) 39.7°C
  • Feroleto della chiesa (RC) 39.7°C
  • Castrovillari (Cs) 39.6°C
  • Corigliano Calabro (Cs) 39.5°C
  • Lattarico (Cs) 39.3°C
  • Tagli (Rc) 39.1°C
  • Mileto (Vv) 39°C
  • Santa Caterina d’ Aspromonte (RC) 38.8°C
  • Sansosti (Cs) 38.7°C
  • Cropalati (Cs) 38.6°C
  • Platì (RC) 37.9°C
  • Roseto Capo Spulico (Cs)
  • Vibo Valentia 37.7°C
  • Zungri (VV) 37.6°C
  • Rosarno (RC) 37.3°C
  • Palazzo (CZ) 37.1°C
  • Lamezia (CZ) 36.5°C
  • Reggio Calabria 36°C
  • Catanzaro 35.3°C
  • Crotone 34.8°C

Nella giornata di mercoledì ci aspettiamo una lieve flessione delle temperature su tutta la Regione con valori in calo di circa 3-4°C ma, tra giovedì e sabato assisteremo al piccomassimo di questa ondata di calore e forse anche di tutta l’estate 2026 con il termometro diffuso oltre i 38-40°C e con picchi fino ai 43-44°C nelle aree interne.