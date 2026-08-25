Giovedì e venerdì breve tragua ma domenica è atteso il picco oltre i 40°

La prima fase della nuova ondata di calore è giunta sulla Calabria. L’aria calda in risalita dal Nord Africa ha apportato un netto aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che hanno superato i 41°C.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche installate sul territorio:

Torano scalo (Cs) 41.1°C

Bisignano (Cs) 40.8°C

Cariati (Cs) 40.2°C

Rizziconi (Cs) 40.2°C

Cosenza 39.8°C

Camerata (Cs) 39.7°C

Feroleto della chiesa (RC) 39.7°C

Castrovillari (Cs) 39.6°C

Corigliano Calabro (Cs) 39.5°C

Lattarico (Cs) 39.3°C

Tagli (Rc) 39.1°C

Mileto (Vv) 39°C

Santa Caterina d’ Aspromonte (RC) 38.8°C

Sansosti (Cs) 38.7°C

Cropalati (Cs) 38.6°C

Platì (RC) 37.9°C

Roseto Capo Spulico (Cs)

Vibo Valentia 37.7°C

Zungri (VV) 37.6°C

Rosarno (RC) 37.3°C

Palazzo (CZ) 37.1°C

Lamezia (CZ) 36.5°C

Reggio Calabria 36°C

Catanzaro 35.3°C

Crotone 34.8°C

Nella giornata di mercoledì ci aspettiamo una lieve flessione delle temperature su tutta la Regione con valori in calo di circa 3-4°C ma, tra giovedì e sabato assisteremo al piccomassimo di questa ondata di calore e forse anche di tutta l’estate 2026 con il termometro diffuso oltre i 38-40°C e con picchi fino ai 43-44°C nelle aree interne.