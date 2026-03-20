L’evento questa sera al Palazzo della Cultura di via Trieste. Dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo anche la pm Eleonora Mazzitelli, il giornalista Luca Sommi e il professore Antonio Nicaso. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui siti e canali social del network LaC
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Ultime battute in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri interverrà a Locri in un incontro pubblico in programma questa sera, venerdì 20 marzo, alle ore 19:00, presso il Palazzo della Cultura di via Trieste.
Gratteri sarà ospite di un dibattito che riunirà diversi interventi a sostegno delle ragioni del “No” alla riforma, che prevede un nuovo assetto della magistratura. Dopo i saluti istituzionali, si aprirà il confronto moderato dalla giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo.
Interverranno il sostituto procuratore della Repubblica di Locri Eleonora Mazzitelli, il giornalista e autore televisivo Luca Sommi, lo storico e docente alla Queen’s University Antonio Nicaso e, in conclusione, lo stesso Nicola Gratteri.
Il programma sarà arricchito da due contributi video dei giornalisti Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Andrea Scanzi.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di LaC News24.