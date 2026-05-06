In occasione della tappa di Catanzaro del Giro d’Italia, prevista per il 12 maggio 2026 con partenza dal Parco della Biodiversità, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto:

Sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, servizi per l’infanzia, Università Magna Graecia, Accademia di Belle Arti e Conservatorio “Saverio Arlia” per il 12 maggio 2026

IIS “E. Fermi” (via Carlo Pisacane): sospensione attività nei giorni 9, 11 e 12 maggio 2026

IIS “V. Emanuele II – B. Chimirri” (Scuola Agraria, via Cortese): chiusura il 12 maggio 2026

Sport

Giro d’Italia 2026, Catanzaro si prepara al grande evento: svelato il percorso cittadino

Redazione
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Si ricorda che:

Sospensione delle attività didattiche: NO lezioni per gli studenti, ma gli uffici e le segreterie scolastiche restano aperti.

Chiusura delle scuole: No lezioni, uffici e segreterie scolastiche restano chiusi.

Attualità

Giro d’Italia: ben 220 i presidi di sicurezza sul tragitto dei ciclisti nel Catanzarese

Redazione
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