L’ordinanza firmata dal sindaco Nicola Fiorita in vista della tappa prevista il 12 maggio con partenza dal Parco della Biodiversità
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In occasione della tappa di Catanzaro del Giro d’Italia, prevista per il 12 maggio 2026 con partenza dal Parco della Biodiversità, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto:
Sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, servizi per l’infanzia, Università Magna Graecia, Accademia di Belle Arti e Conservatorio “Saverio Arlia” per il 12 maggio 2026
IIS “E. Fermi” (via Carlo Pisacane): sospensione attività nei giorni 9, 11 e 12 maggio 2026
IIS “V. Emanuele II – B. Chimirri” (Scuola Agraria, via Cortese): chiusura il 12 maggio 2026
Si ricorda che:
Sospensione delle attività didattiche: NO lezioni per gli studenti, ma gli uffici e le segreterie scolastiche restano aperti.
Chiusura delle scuole: No lezioni, uffici e segreterie scolastiche restano chiusi.