La perturbazione che ha interessato la Calabria tra la giornata di mercoledì e il pomeriggio di ieri ha abbandonato la regione. Questo ne consegue un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque con tempo che, nella giornata di oggi, si manterrà stabile con cieli prettamente poco o parzialmente nuvolosi.

Questa situazione però durerà ben poco: già nelle prossime ore e in particolare a partire dalla tarda serata e la prima parte di sabato, una nuova perturbazione legata a un vortice di bassa pressione raggiungerà la nostra regione apportando nuove piogge e temporali. Nello specifico le aree più interessate saranno quelle del versante Tirrenico Cosentino, Lametino e Vibonese con precipitazioni localmente anche intense che sconfineranno fin verso le relative aree interne. Piogge e temporali però raggiungeranno anche alcune aree joniche della Calabria e in particolare quelle del Cosentino e Catanzarese dove anche qui non sono da escludere fenomeni localmente intensi. Il tutto accompagnato da forti raffiche di vento di ponente su tutta la Regione con possibili valori fino agli 80-90 km/h.

L'arrivo di tale perturbazione causerà inoltre un generale calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti avremo un calo termico di circa 7°C rispetto alla giornata odierna e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro difficilmente raggiungerà i 18-20°C durante le ore diurne.