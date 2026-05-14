Scomparso a 86 anni, era titolare della pizzeria nella zona nord della città, punto di riferimento per tifosi del Catanzaro, studenti e utenti del vicino ospedale. Camera ardente allestita nella casa funeraria Elysium
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Catanzaro piange Giacinto Nesci, storico pizzaiolo e volto conosciutissimo nella zona nord della città. Nesci, scomparso all’età di 86 anni, è stato per decenni titolare della sua pizzeria, diventata un punto di riferimento per generazioni di tifosi del Catanzaro, studenti e utenti del vicino ospedale.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e frequentato negli anni, ricordandone la professionalità e il legame con il quartiere. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Elysium, dove sarà possibile rendergli omaggio fino alla giornata di domani. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15.30 nella chiesa di San Pio X.