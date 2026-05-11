L’alta pressione garantirà cieli poco nuvolosi e tempo più stabile, ma gli ultimi aggiornamenti indicano l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa con precipitazioni e temperature in calo

Durante il weekend un vortice di bassa pressione dal Nord Africa ha caratterizzato le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Piovaschi sparsi infatti hanno interessato la Calabria specie tra sabato pomeriggio e domenica mattina, accompagnati da locali temporali specie nel Catanzarese e da precipitazioni sporche a causa della presenza di pulviscolo sahariano nei cieli.

La nuova settimana intanto inizierà sotto l’azione dell’anticiclone che apporterà bel tempo su tutta la regione e con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi ovunque. Tale anticiclone però è molto debole e ciò favorirà l’ingresso di correnti più fredde da Nord: in particolare a metà settimana una perturbazione artica scivolerà dal Rodano verso Sud apportando piogge sparse e un generale calo delle temperature.

Stando agli ultimi aggiornamenti sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali di oltre 5°C con il termometro che difficilmente supererà i 18°C durante le ore diurne. Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà subire conferme o smentite, e per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati.