Catanzaro si appresta a vivere giorni di grande entusiasmo in vista del passaggio del Giro d’Italia 2026. A partire dal 9 maggio, la città sarà animata da un fitto calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di ciclismo e visitatori, trasformando il capoluogo in un grande villaggio dedicato allo sport, alla musica e alla socialità.

Il programma di iniziative, promosso dal Comune di Catanzaro in occasione della prestigiosa corsa rosa, accompagnerà la città fino alla giornata del 12 maggio, quando Catanzaro sarà protagonista della partenza della tappa del Giro d’Italia.

OGGI

Si partirà sabato 9 maggio nell’Area del Porto con il “Giroland e Green Fun Village Giro-E Enel”, in programma dalle ore 16.30 alle 24.00: un grande spazio dedicato al divertimento con animazione, musica, giochi e attività per tutte le età all’interno del villaggio ufficiale del Giro. La giornata si concluderà alle ore 22.00 con il party musicale animato dal dj Federico Scavo. Alle 16.30 si terrà l'inaugurazione ufficiale con la presenza delle autorità.

DOMENICA

Domenica 10 maggio il villaggio del Giro tornerà protagonista nell’Area del Porto dalle ore 14.00 alle 22.00 con nuove attività e momenti di intrattenimento. Alle ore 18.45, sempre nell’Area del Porto, spazio alla “Pedalata sul lungomare Pugliese con i Campioni del passato”, un appuntamento simbolico e partecipato che unirà sport, memoria e passione ciclistica.

LUNEDI’

Lunedì 11 maggio, alle ore 15.30 in Via Calabria, sarà inaugurato il nuovo Bici Park alla presenza di campioni del ciclismo nazionale, un’iniziativa che punta a lasciare un segno concreto sul territorio e a promuovere la cultura della mobilità sostenibile e dello sport tra i più giovani.

MARTEDI’

Il culmine della festa sarà martedì 12 maggio, giorno della partenza della tappa del Giro d’Italia da Catanzaro. Dalle ore 11.00 Piazza Prefettura ospiterà “Aspettando il Giro – Sound Vibes by Ayygigi”, mentre al Parco della Biodiversità prenderanno vita il villaggio commerciale, il podio firma con i campioni, la Carovana del Giro e l’area hospitality dedicata alle autorità. La partenza ufficiale della corsa è prevista alle ore 13.40.