Per l'amministratore catanzarese è importante ricostruire la piena fiducia nell’Azienda, rafforzare la legalità e la trasparenza dei procedimenti, valorizzare le competenze professionali e restituire ai cittadini servizi sanitari efficienti, trasparenti e dignitosi

La sanità catanzarese apre una nuova fase. Con il passaggio di consegne alla nuova direttrice generale Maria Mariani, l’Azienda Sanitaria Provinciale si prepara ad affrontare una stagione inedita. È in questo contesto che si inserisce l’intervento del consigliere comunale Sergio Costanzo, che rivolge alla nuova guida dell’ASP i propri auguri di buon lavoro, indicando nelle parole chiave trasparenza, competenza e ascolto le basi da cui ripartire.

«L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro chiude uno dei capitoli più controversi della sua storia recente - scrive Costanzo in una nota -. La recente sentenza del Tribunale, che ha annullato la delibera n. 493 del 16 aprile 2026 e condannato l’ASP al pagamento delle spese legali, rappresenta un ulteriore elemento di riflessione sulle modalità con cui è stata gestita la vicenda relativa all’incarico del dirigente di Ingegneria Clinica, Dott. Giuseppe Romano. Si tratta, secondo quanto evidenziato nella pronuncia giudiziaria, di una vicenda nella quale sono state contestate procedure e modalità di gestione che hanno prodotto conseguenze sul piano organizzativo e amministrativo dell’Azienda. Nel frattempo, il Generale Antonio Battistini ha lasciato la guida dell’ASP di Catanzaro per assumere il nuovo incarico presso l’ASP di Vibo Valentia, lasciando alle spalle una fase che ha alimentato numerose discussioni sul funzionamento e sull’organizzazione della sanità provinciale. La vicenda del Dott. Romano ha inoltre richiamato l’attenzione sulle modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e sull’applicazione dell’istituto della sostituzione temporanea. Su questi aspetti sarà importante che la nuova Direzione garantisca il pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi, assicurando trasparenza, correttezza amministrativa e valorizzazione delle professionalità presenti nell’Azienda».

«Con l’insediamento della Dott.ssa Maria Mariani alla guida dell’ASP di Catanzaro si apre ora una nuova fase - prosegue il consigliere comunale - . Alla nuova Direttrice Generale rivolgo, anche nella mia qualità di Consigliere Comunale di Catanzaro, i miei più sinceri e calorosi auguri di buon lavoro. Il compito che la attende è importante e complesso: ricostruire la piena fiducia nell’Azienda, rafforzare la legalità e la trasparenza dei procedimenti, valorizzare le competenze professionali e restituire ai cittadini servizi sanitari efficienti, trasparenti e dignitosi.

Catanzaro e il suo territorio non possono permettersi ulteriori ritardi, contenziosi o disfunzioni organizzative. Servono competenza, rispetto delle regole, capacità di ascolto e una gestione orientata esclusivamente alla qualità dei servizi e all’interesse della comunità.

Alla Dott.ssa Mariani garantisco, pertanto, l’attenzione vigile e costruttiva del Consiglio Comunale, nell’esclusivo interesse dei cittadini e del nostro territorio. Sergio Costanzo Consigliere comunale».