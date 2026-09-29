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Un straordinario successo di pubblico, cultura e sport ha animato il fine settimana catanzarese. Dal 25 al 27 settembre, il MUSMI e il Parco della Biodiversità Mediterranea sono stati presi d'assalto da oltre 6.000 visitatori per il doppio appuntamento con la XVI Mostra Internazionale Bonsai e Suiseki «Perla dello Jonio» e la seconda edizione del Festival delle Arti Marziali. L’evento, promosso dall’associazione «Perla dello Jonio» guidata dal presidente Nicola Gallelli, ha registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio, coniugando con maestria la cura della natura, l'artigianato e le discipline orientali.

Nasce a Catanzaro il primo «Giardino dell'Arte Bonsai» d'Italia

La manifestazione ha segnato una tappa fondamentale per il patrimonio botanico nazionale grazie all'inaugurazione del primo «Giardino dell'Arte Bonsai» pubblico e permanente d’Italia. Simbolo di questo traguardo è Il Getsemani, scultura botanica monumentale ideata dall'istruttore Paolo Colaianni, realizzata insieme ai soci dell'associazione e accolta su un'opera in ferro battuto forgiata dall'artista Nuccio Loreti.

A confermare la proiezione internazionale della kermesse è stato inoltre annunciato uno storico accordo con «The Trophy» di Genk, in Belgio: a partire dal 2027, la Calabria assegnerà ufficialmente oltreconfine un premio speciale destinato al miglior bonsai mediterraneo.

Grandi esibizioni e spettacolo all'Anfiteatro

Nell'area anfiteatro, il II Festival delle Arti Marziali — organizzato dallo Shihan Danilo Russo con il patrocinio del CONI Catanzaro, dell'ente Libertas e il sostegno di Acqua Calabria — ha visto centinaia di atleti protagonisti di suggestive dimostrazioni. Sul palco si sono alternate diverse discipline e scuole del territorio: dal Judo con il maestro Giuseppe Gallelli (Life in Sport) al Kyokushin Karate guidato dallo Shihan Danilo Russo (Satori Dojo - Sport Ring), passando per il Wushu del maestro Massimo Scalzo (Accademia Centrale Wushu Catanzaro), il Kung Fu e le arti orientali dei maestri Lino Perlongo e Angela Palaia (Long Dao Academy), il Karate Uechi-Ryu di Okinawa con il maestro Maurizio Di Stefano, e il Karate Shotokan dei maestri Claudio Miceli e Domenico Mercurio (Musokan Karate).

A completare la ricca offerta multidisciplinare sono state le affascinanti danze orientali di Lelah Kaur e i momenti dedicati al benessere curati dal Centro Massaggi Relab di Danilo Brofferio. La conduzione dell'evento è stata affidata a Sharon Lomanno, con la cura degli allestimenti a firma di Paolo Morace.

In conclusione, il presidente Nicola Gallelli e lo Shihan Danilo Russo hanno espresso la propria gratitudine a maestri, atleti, famiglie e partner istituzionali, dando già appuntamento alla terza edizione del Festival.