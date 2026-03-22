Fino al giorno prima panini e birra a iosa, le solite impareggiabili ghiottonerie. Poi d’improvviso porta chiusa, interni bui, un cartello che tenta di spiegare “lavori urgenti”.

E’ passato quasi un mese da quando la storica Birreria degli Amici di Piazza Stocco ha smesso di cucinare quei prodotti squisiti che da quarant’anni e forse più ne fanno uno dei locali più affidabili di Catanzaro.

La cordialità di Francesco, le abilità in cucina di Raniero e Manolo, quel clima familiare e confidenziale fanno di questo posto un ritrovo immancabile per la pausa-pranzo, per gli asporti d’ufficio, per uno spuntino saporito con un calice di bionda o di rossa alla spina.

Impiegati, studenti, passanti: un panino qui è un’oasi di gusto e di sapore tra gli affanni di ogni giornata lavorativa o scolastica.

Nelle belle giornate pure alla piacevole ombra del dehor.

Anche per i forestieri di passaggio nel capoluogo un salto in questo pub è diventato un must, alternativo solo alle trattorie col morzello.

Per questo tutti i catanzaresi si augurano di rivedere di nuovo accese le luci e fumante la cucina con tutte le piastre all’opera.

Passare dal centro città e vedere quella porta chiusa, senza conoscerne neppure il motivo, fa una tristezza profonda.