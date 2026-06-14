Nel 2014 il Cavaliere fece gli auguri al network che muoveva i primi passi. A tre anni dalla sua scomparsa riproponiamo il suo messaggio di apprezzamento per la visione dell’editore Domenico Maduli nel colloquio con Antonella Grippo. Questa sera sul canale 11
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
«Intanto mi sembra bella questa “C,” come Calabria, vuol dire che ci sono ancora persone che sanno sognare». L’anno era il 2014 e Silvio Berlusconi, con un sorriso aperto, dietro la sua scrivania, faceva i migliori auguri al nostro network. Il Cavaliere ci vedeva lungo e aveva capito che quel debutto era già un progetto solido e ambizioso. Nella storia intervista rilasciata ad Antonella Grippo, Berlusconi ebbe parole di elogio per la visione e la determinazione dell’editore Domenico Maduli. «Mi piace l’idea che ci sia stato un imprenditore che abbia voluto impegnarsi in un momento in cui tutto è più difficile specie per le società editoriali – disse - Mi piace moltissimo questo atto di speranza e auguro all’impresa i migliori successi e ai telespettatori calabresi di trovare in questa nuova voce risposte convincenti e che parlino di una realtà, spesso dimenticata in un angolo».
Questa sera alle 21,30 LaC Tv riproporrà quel documento a tre anni dalla morte del Cavaliere. Oggi il network targato Diemmecom è una realtà che conta due canali televisivi e numerose testate giornalistiche online: dodici anni dopo si può dire che anche in quel caso Berlusconi ci aveva visto giusto.