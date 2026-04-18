L’Amministrazione comunale di Catanzaro parteciperà al progetto didattico “BiciScuola 2026”, iniziativa promossa nell’ambito del Giro d’Italia, che farà tappa nel capoluogo calabrese il prossimo 12 maggio 2026, nell’ambito di un più ampio programma di attività pensate e organizzate in occasione della tappa catanzarese.

Il progetto, rivolto alle scuole primarie, rappresenta un’importante opportunità educativa per avvicinare i più giovani ai valori dello sport, della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale, attraverso il linguaggio universale della bicicletta. BiciScuola mira infatti a far conoscere ai bambini il mondo del ciclismo, promuovendo al contempo corretti stili di vita, educazione alimentare e rispetto delle regole della strada.

Per la città di Catanzaro parteciperanno:

Istituto Comprensivo Materdomini – plesso Campanella, con 3 classi

Istituto Comprensivo Vivaldi, con 4 plessi e 40 classi coinvolte

Un’ampia partecipazione che testimonia l’attenzione del territorio verso percorsi educativi innovativi e capaci di coniugare formazione e grandi eventi sportivi.

Le classi aderenti avranno accesso a materiali didattici dedicati e potranno realizzare elaborati creativi sui temi della mobilità sostenibile, dell’educazione civica e dei valori dello sport, con la possibilità di vivere da protagonisti l’esperienza del Giro d’Italia, anche attraverso momenti di premiazione e attività organizzate in occasione della tappa cittadina.

“Malgrado le scarse risorse finanziarie disponibili- ha commentato l'assessore allo Sport, Antonio Battaglia- l’Amministrazione comunale intende porre il massimo sforzo per garantire la riuscita delle iniziative collegate alla tappa del Giro d’Italia, nella convinzione che si tratti oltre che di una vetrina importante per le peculiarità e le attrattive della città, anche di un’occasione di crescita della comunità tutta e per le nuove generazioni. Un ringraziamento va fin da ora a tutti gli attori istituzionali e non che si metteranno in gioco per la realizzazione degli eventi".