Nella nota ricordate l’impegno per la causa palestinese e le lotte per l’affermazione dei diritti umani e sociali. «Passaggio di grande rilievo, rafforzerà il mondo dell’associazionismo»

«In qualità di presidente di Arci Calabria, saluto con soddisfazione e faccio i più calorosi auguri per la nomina di Gianmichele Bosco a componente della segreteria regionale di Sinistra Italiana». Lo scrive in una nota Rosario Bressi, presidente ArciCalabria.

«Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Bosco non è solo un amico personale del sottoscritto, ma un compagno di strada fidato e un alleato strategico per Arci Calabria, con cui ha condiviso impegno concreto e battaglie comuni per una società più giusta e inclusiva. Gianmichele Bosco ha sempre dimostrato una profonda sensibilità per i diritti umani e sociali, valori che Arci Calabria difende con passione quotidiana. Insieme abbiamo sostenuto con fermezza la causa palestinese, denunciando le ingiustizie e promuovendo iniziative di solidarietà concreta per un Medio Oriente in pace.

Abbiamo marciato fianco a fianco per i diritti LGBTQ+, organizzando eventi e campagne contro ogni forma di discriminazione, per un’Italia che riconosca pienamente la dignità di ogni persona indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. E non sono mancate le lotte condivise per i diritti fondamentali: dal lavoro dignitoso alla tutela ambientale, dalla parità di genere alla difesa dei più deboli, Bosco ha portato la sua voce autorevole nelle nostre assemblee, nei cortei e nelle sedi istituzionali.

Questa nomina in segreteria regionale di Sinistra Italiana è un passaggio di grande rilievo, che rafforzerà il dialogo tra il mondo dell’associazionismo democratico e le forze politiche della sinistra. Siamo convinti che l’esperienza amministrativa di Bosco, unita alla sua passione civile, saprà tracciare percorsi innovativi per affrontare le sfide del nostro tempo: dalla crisi climatica alle disuguaglianze sociali, passando per la rigenerazione culturale dei nostri territori. Arci Calabria, da sempre in prima linea nel terzo settore e nell’attivismo sociale, augura a Gianmichele Bosco un futuro ricco di successi nel nuovo incarico, certi che insieme potremo continuare a seminare cambiamenti positivi per il nostro territorio, per la Calabria».