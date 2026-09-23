Giornata di condizioni buone su tutta la Provincia e temperature massime gradevoli

L’ aria fresca è arrivata sulla Calabria come da previsione.

Dopo una giornata di martedì con instabilità localmente intensa, aria molto fresca da Balcani è scivolata sulla nostra Regione apportando un generale calo delle temperature nella notte.

Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

 Botte Donato 2.2°C

 Monte Curcio 3.1°C

 Madonna del Pollino 5.2°C

 Diga di Spineto 5.3°C

 Lorica - Nocelle-Arvo 5.8°C

 Lorica 6.5°C

 Soveria Mannelli 7.6°C

 Camigliatello Silano 7.7°C

 Campo Tenese 7.7°C

 Longobucco - Cecita 8.4°C

 Decollatura 8.5°C

 Savelli 8.7°C

 Mormanno 9.7°C

 Cenadi - Serralta 10.1°C

 Castrovillari - Camerata 10.1°C

 Bianchi - Palinudo Staglio 10.3°C

 Domanico 10.7°C

 Cassari 10.8°C

 Acri 10.9°C

 Rogliano 11.0°C

 San Pietro in Guarano 11.3°C

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la Regione e con cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature massime invece saranno molto contenute e al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente supereranno i 23-24°C durante le ore più calde.