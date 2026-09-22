Il presidente Gaglianese commenta l’ultimo episodio in cui un giovane è riuscito a sfuggire ad una aggressione in auto
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Riceviamo e pubblichiamo*
Viale Isonzo, ancora una volta siamo costretti a chiederci: quanto dobbiamo aspettare prima che accada l’irreparabile?
L’articolo di Nico De Luca su CatanzaroChannel dovrebbe far riflettere tutti. Quattro individui mascherati che affiancano un giovane e tentano di aprire la sua automobile. Il ragazzo, fortunatamente, riesce a reagire e a fuggire in retromarcia. Le indagini sono in corso e sarà compito degli investigatori accertare responsabilità e dinamica dei fatti.
Ma il punto è un altro.
Da anni La Tazzina della Legalità denuncia le criticità di Viale Isonzo e di alcune periferie di Catanzaro. Non lo facciamo oggi, sull’onda dell’ennesimo episodio di cronaca. Lo facciamo da tempo, chiedendo attenzione, prevenzione, presenza dello Stato e interventi concreti.
Siamo arrivati persino a portare queste problematiche nelle sedi istituzionali nazionali. La nostra associazione, attraverso l’on. Stefania Ascari , ha contribuito a portare una vicenda di criminalità e sicurezza all’attenzione del Parlamento con un’interrogazione rivolta al Ministro dell’Interno.
Eppure, troppo spesso, dopo le denunce, le riunioni e le dichiarazioni, tutto sembra tornare nel dimenticatoio.
E qui permettetemi di essere particolarmente duro.
Siamo bravissimi a commemorare.
Siamo bravissimi a partecipare alle cerimonie.
Siamo bravissimi a pronunciare parole solenni quando accade una tragedia.
Ieri, in occasione della vicenda di Denise Cosco, c’erano praticamente tutti. Telecamere, fotografie, servizi televisivi, post sui social.
Tutto giusto. La memoria è importante.
Ma la legalità non può diventare soltanto una passerella commemorativa.
La vera legalità si misura soprattutto prima che accada una tragedia: quando un territorio manifesta segnali di degrado, quando i cittadini denunciano, quando un quartiere chiede sicurezza, quando un’associazione insiste e le istituzioni vengono chiamate a intervenire.
Per questo oggi chiediamo ancora una volta: cosa si aspetta per Viale Isonzo?
Che accada qualcosa di ancora più grave? Che qualcuno perda la vita?Noi non vogliamo aspettare il morto per poi vedere tutti indignarsi.
E allora una domanda la rivolgiamo anche al Governo e, in particolare, alla sottosegretaria Wanda Ferro: cosa si intende fare concretamente per affrontare una situazione che da tempo viene segnalata?
Forse è arrivato il momento di occuparsi meno delle emergenze soltanto quando diventano cronaca nazionale e di intervenire prima, quando ancora c’è la possibilità di prevenirle.
La Tazzina della Legalità continuerà a denunciare, senza guardare il colore politico di chi governa.
Non chiediamo passerelle.
Non chiediamo commemorazioni.
Non chiediamo promesse.
Chiediamo presenza, prevenzione, sicurezza e risposte concrete.
Perché la legalità non si celebra soltanto.
La legalità si pratica. Ogni giorno. Soprattutto nei quartieri dove lo Stato deve dimostrare di esserci.
*Sergio Gaglianese presidente La Tazzina della Legalità