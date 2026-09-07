L’assessore all’Istruzione ha confermato che vi sono molti istituti che anticiperanno o rinvieranno l’inizio delle lezioni. La direttrice dell’Usr manda un augurio agli studenti: «Siate caparbi e determinati»

«Abbiamo notizie di scuole che anticiperanno l’inizio delle lezioni ma anche scuole che, per questioni legate anche a feste patronali, rinvieranno». Lo ha reso noto l’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, intervenendo a margine di una iniziativa in Cittadella sul possibile rinvio delle lezioni in conseguenza del caldo.

L’esponente di giunta regionale ha reso noto di aver contezza della decisione di molti istituti di anticipare o rinviare l’inizio delle lezioni. «Questo rientra nell’autonomia di tutti gli istituti scolastici» ha evidenziato. «Mi preme dire però che il problema strutturale legato alle condizioni climatiche va affrontato in maniera più complessa coinvolgendo gli enti protagonisti, penso alle competenze dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana.

«È un tema che sicuramente ha la nostra attenzione – ha aggiunto – e che va affrontato in maniera più strutturale. Rimane l’autonomia scolastica delle istituzioni – ha quindi ribadito - che già hanno optato per diverse possibilità».

All’iniziativa di presentazione del progetto SuperScience Me era presente anche la direttrice dell’Usr Calabria, Loredana Giannicola, che ha espresso un messaggio agli studenti e alle studentesse calabresi in procinto di iniziare un nuovo anno scolastico. «Alle mie ragazze e ai miei ragazzi dico di essere caparbi e determinati per poter realizzare i propri sogni. E perché no, sperare di potersi formare, fare esperienza anche fuori ma tornare in Calabria perché questa è la loro terra. È qui che possono dare il massimo della loro competenza e della loro capacità che nasce dall’amore della propria terra».