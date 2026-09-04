Il 5 e 6 settembre sfilate, musica e costumi tradizionali animeranno il lungomare e le piazze del comune ionico

Con la fine dell’estate alle porte, Soverato continua a offrire eventi per tutti, con La “Festa dei colori” che animerà il fine settimana del comune della costa ionica, con due serate, il 5 e 6 settembre, dedicate a musica e sfilate in costume. La manifestazione promette di essere una grande parata di colori, con la partecipazione di gruppi provenienti da Messico, Polonia e Malta, oltre ai gruppi locali e a quelli provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle Marche.

La “Festa dei colori” partirà sabato 5 settembre alle ore 19:00, in Piazza Maria Ausiliatrice, con la sfilata ed esibizione dei vari gruppi musicali che includono la “Banda Umberto Pacicca – Città di Soverato”, “Majorettes Symfonia” dalla Polonia, la “Compagnia di danza folklorica Antal” dal Messico, insieme alla “Sud Street Band” dalla Sicilia e al “Gruppo Folk Massaccio” dalle Marche. Domenica 6 settembre ricomincerà alle 18:30, con una sfilata itinerante che partirà da Viale della Stazione per arrivare sul Lungomare Antonio Calabretta, passando per Corso Umberto I e Scesa Regina Elena. Qui sfileranno diversi gruppi in costume provenienti dai carnevali maltesi, polacchi e messicani, insieme a quelli locali. Al termine della sfilata i gruppi si esibiranno presso il Teatro sul mare di Soverato.

Un appuntamento che celebra la diversità culturale attraverso musica, danze e tradizioni popolari provenienti da tutto il mondo, confermando la vocazione di Soverato come palcoscenico privilegiato degli eventi estivi della costa ionica catanzarese.