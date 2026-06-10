Tempo stabile e clima tipicamente estivo stanno caratterizzando le giornate su tutta la regione con qualche locale disturbo pomeridiano sui rilievi montuosi

Da diverse settimane l’estate sembra essere iniziata in modo definitivo sulla nostra Regione. Tempo stabile e clima tipicamente estivo infatti stanno caratterizzando le giornate su tutta la Calabria con qualche locale disturbo pomeridiano sui rilievi montuosi. C’è da sottolineare però che l’inizio della stagione estiva non sta mostrando la calura feroce degli anni precedenti, con temperature che si mantengono leggermente al di sopra della media ma senza nessun eccesso.

Anticiclone disturbato da correnti fresche

Tale anticiclone però verrà disturbato dalla discesa di una saccatura Atlantica lungo il suo bordo orientale capace di causare un temporaneo calo delle temperature e con valori che torneranno al di sotto delle medie stagionali. In particolare tra venerdì e domenica tale saccatura riporterà valori termici che sulle coste e pianure si manterranno intorno ai 24-26°C durante le ore diurne con possibile instabilità pomeridiana lungo le aree montuose della Regione. Prima di ciò però nella giornata di giovedì vivremo un picco di calura a causa del temporaneo richiamo caldo prodotto proprio dalla discesa atlantica, con temperature che lungo le coste potranno raggiungere i 30-32°C ma con picchi fino ai 34-36°C nelle aree più interne specie del Cosentino.