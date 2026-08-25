La prima fase dell’ondata di calore è giunta sulla nostra regione. Tra giovedì e sabato è attesa la fase più intensa, con punte fino a 43-44°C nelle zone interne

La prima fase dell’ondata di calore è giunta sulla Calabria. L’aria calda in risalita dal Nord Africa ha apportato un netto aumento delle temperature su tutta la regione con valori che hanno superato i 41°C.



Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche installate sul territorio:



- Torano scalo (Cs) 41.1°C

- Bisignano (Cs) 40.8°C

- Cariati (Cs) 40.2°C

- Rizziconi (Cs) 40.2°C

- Cosenza 39.8°C

- Camerata (Cs) 39.7°C

- Feroleto della chiesa (RC) 39.7°C

- Castrovillari (Cs) 39.6°C

- Corigliano Calabro (Cs) 39.5°C

- Lattarico (Cs) 39.3°C

- Tagli (RC) 39.1°C

- Mileto (VV) 39°C

- Santa Caterina d’ Aspromonte (RC) 38.8°C

- Sansosti (Cs) 38.7°C

- Cropalati (Cs) 38.6°C

- Platì (RC) 37.9°C

- Roseto Capo Spulico (Cs)

- Vibo Valentia 37.7°C

- Zungri (VV) 37.6°C

- Rosarno (RC) 37.3°C

- Palazzo (CZ) 37.1°C

- Lamezia (CZ) 36.5°C

- Reggio Calabria 36°C

- Catanzaro 35.3°C

- Crotone 34.8°C

Nella giornata di domani ci aspettiamo una lieve flessione delle temperature su tutta la Regione con valori in calo di circa 3-4°C ma, tra giovedì e sabato assisteremo al picco massimo di questa ondata di calore e forse anche di tutta l’estate 2026 con il termometro diffuso oltre i 38-40°C e con picchi fino ai 43-44°C nelle aree interne.