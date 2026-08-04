L’anticiclone africano insiste sulla regione da settimane: fino a 39 gradi nelle aree interne e temperature percepite anche più elevate sulle coste per via dell’umidità. Il Tirreno surriscaldato aumenta il rischio di fenomeni estremi
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L’anticiclone africano continua imperterrito ad interessare la Calabria da ormai diverse settimane. Le temperature si mantengono sempre stabili con valori intorno ai 32-33°C lungo le coste e pianure, mentre solo nelle aree interne del Cosentino troviamo picchi fino ai 38-39°C.
Caldo e afa in Calabria
Questa ondata di calore registra un’intensità perlopiù moderata per quanto riguardano le temperature, ma la sensazione di calore viene accentuata dagli alti tassi di umidità: da diversi giorni infatti l’umidità relativa sfiora i 40-50% durante le ore diurne con temperature percepite anche oltre i 40°C in particolare sulle coste e nei centri urbani. Inoltre l’afa aumenta man mano che il sole tramonta con nottate molto afose ovunque e con temperature che non scendono al di sotto dei 26°C causando così le cosiddette notti tropicali.
Temperature marine alle stelle
La presenza dell’anticiclone però non causa solo un aumento delle temperature al suolo, ma anche i mari ne subiscono le conseguenze: in questi giorni infatti le temperature marine registrano valori ben oltre le medie del periodo con picchi fino ai 30-31°C lungo tutta l’area del Mare Tirreno, mentre sul lato opposto, il termometro si mantiene intorno ai 28°C a causa della sua maggiore profondità. Ne consegue il rischio di fenomeni estremi con l’arrivo delle prime perturbazioni con il calore del mare che potrà fare da serbatoio alle precipitazioni.