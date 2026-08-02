E’ calato il sipario a Soverato sul Magna Graecia Film Festival, la manifestazione cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte. Otto serate dense di emozioni, proiezioni, incontri con registi, attori e personalità di spicco, dibattiti su sport, libri e giustizia, musica dal vivo e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Il momento di massimo respiro internazionale è stata la conversazione d'autore condotta da Silvia Bizio con il due volte Premio Oscar Kevin Spacey, insignito della prestigiosa Colonna d'Oro, che poi assistito alla proiezione del suo celebre film Swimming with Sharks - Il prezzo di Hollywood.

I risultati

Miglior Opera Prima e Seconda Italiana - Tienimi Presente di Alberto Palmiero; Miglior Regia - Gioia Mia di Margherita Spampinato; Miglior Sceneggiatura - Breve Storia D’amore di Ludovica Rampoldi; Miglior Attore - Francesco Colella per La Gioia di Nicolangelo Gelormini; Miglior Attrice - Valeria Golino per La Gioia di Nicolangelo Gelormini; Menzione Speciale - Saul Nanni per La Gioia di Nicolangelo Gelormini; Premio Giuseppe Petitto - Aurora Quattrocchi per Gioia Mia.

La Giuria del Concorso Internazionale opere prime e seconde ha assegnato il premio di Miglior Opera Internazionale a Un Poeta di Simon Mesa Soto.

La Giuria del concorso Documentari ha premiato come Miglior Documentario Il Pilastro di Roberto Beani con una Menzione Speciale per Oceani di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino.