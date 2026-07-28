I militari della Compagnia cittadina hanno controllato complessivamente 42 veicoli e 60 persone, elevando 17 sanzioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.500 Euro, con fermo amministrativo di un veicolo

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Lamezia Terme, hanno intensificato i controlli nel

centro cittadino. Obbiettivo dell’attività il contrasto all’illegalità diffusa, allo smercio di sostanze

stupefacenti, nonché l’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza stradale e in campo

igienico-alimentare.

Le operazioni hanno visto coinvolti oltre 20 Carabinieri dell’Arma Territoriale e del Nucleo

Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catanzaro. In particolare, i militari della Compagnia cittadina hanno controllato complessivamente 42 veicoli e 60 persone, elevando 17 sanzioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.500 Euro, con fermo amministrativo di un veicolo.

In tale ambito, gli operanti hanno altresì segnalato alla Prefettura di Catanzaro un giovane, sorpreso sulla pubblica via in possesso di dosi di sostanze stupefacenti.

Nella medesima cornice, i militari dell’Arma hanno esteso le attività di controllo ad un mini-market

etnico nel centro cittadino, presso cui hanno riscontrato gravi irregolarità in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla conservazione degli alimenti, contestando al titolare una sanzione amministrativa per oltre 3.000 euro.