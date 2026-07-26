Il peggioramento delle condizioni meteo-marine e il forte moto ondoso spingono la Capitaneria di Porto a sospendere il tradizionale imbarco della Statua. Il programma religioso subisce modifiche: confermate la visita agli anziani, la tappa al porto, la processione a terra e la Santa Messa

Il forte peggioramento delle condizioni meteo-marine delle ultime ore sta creando non pochi disagi lungo la costa Jonica e nella Calabria meridionale. I venti meridionali che soffiano intensi sulla regione hanno provocato un sensibile rinforzo del moto ondoso, rendendo lo specchio di mare di fronte al quartiere Lido particolarmente agitato.

Proprio a causa del mare mosso e delle avverse condizioni generali, su disposizione e indicazione della Capitaneria di Porto, si è resa necessaria la cancellazione della solenne e attesissima processione a mare della Madonna, tradizionale appuntamento estivo che ogni anno richiama centinaia di fedeli e turisti sul litorale catanzarese.

Nonostante lo stop alla fase marittima, il programma delle celebrazioni religiose prosegue a terra con alcune modifiche organizzative per consentire ai fedeli di vivere comunque il momento di devozione:

Visita alle strutture e tappa al Porto: La Statua della Madonna farà visita agli anziani ospiti dell'Oasi di Padre Pio, per poi spostarsi nella zona del Porto per un breve momento di accoglienza e preghiera.

Preghiera e Rosario: Intorno alle ore 17:00 la Sacra Effigie sarà accolta sul sagrato della Parrocchia per la recita del Santo Rosario meditato.

Processione a terra: Alle ore 18:30 prenderà il via la tradizionale processione a piedi, con partenza fissata sul lungomare in zona Corace.

Santa Messa: A conclusione del corteo religioso verrà celebrata la Solenne Santa Messa.