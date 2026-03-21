Segnalati in una nota numerosi disagi «che incidono direttamente sulla produttività e sull’organizzazione del lavoro, compromettendo la capacità delle aziende di rispettare tempi, commesse e standard competitivi»

Un’area produttiva penalizzata da criticità infrastrutturali ormai strutturali, alle prese con disservizi che ne limitano l’operatività e che non possono più essere tollerati. È l’allarme lanciato dal presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro, William D’Iuorno, e dal vicario nonchè delegato per il comune di Caraffa, Gennaro Condorelli, in merito alla situazione che continua a gravare sulle aziende insediate nell’area industriale di Caraffa.

«La realtà che le imprese stanno vivendo quotidianamente è ormai insostenibile – affermano D’Iuorno e Condorelli –. La mancanza di acqua, i continui problemi nell’erogazione dell’energia elettrica e le difficoltà legate alla telefonia e alla connessione internet stanno rallentando in modo significativo le attività produttive».

Disagi che incidono direttamente sulla produttività e sull’organizzazione del lavoro, compromettendo la capacità delle aziende di rispettare tempi, commesse e standard competitivi. «Non siamo di fronte a episodi sporadici – proseguono – ma a una condizione persistente che rischia di indebolire l’intero tessuto imprenditoriale dell’area».

Confartigianato evidenzia come queste criticità rappresentino anche un serio ostacolo allo sviluppo, scoraggiando nuovi investimenti e mettendo a rischio la tenuta occupazionale.

«Prima ancora dell’insediamento di eventuali tavoli tecnici e di coordinamento per affrontare l’emergenza, è indispensabile – concludono D’Iuorno e Condorelli – un intervento immediato e coordinato da parte degli enti competenti per ripristinare servizi essenziali adeguati. Le imprese non possono più essere lasciate sole: occorre restituire efficienza e prospettive a un’area che ha tutte le potenzialità per essere un motore di crescita».

Confartigianato Imprese Catanzaro continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, facendosi portavoce delle istanze delle imprese affinché si arrivi rapidamente a soluzioni concrete.