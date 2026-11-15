La povertà non è più solo povertà materiale ma si presenta sempre più complessa e multidimensionale. È quanto emerge dai dati generali raccolti dalla Caritas della diocesi di Lamezia Terme nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026 nel corso del quale sono stati erogati in tutto 8608 pasti di cui 5162 consumati nei locali che ospitano la mensa diocesana e 3446 erogati per l’asporto e valutata solo per alcune persone affinché possano consumare i pasti presso le proprie abitazioni.

In particolare, i dati generali raccolti e analizzati presso i servizi della Caritas Diocesana, come spiega il direttore don Fabio Stanizzo, “mettono in evidenza come il volto dei poveri stia cambiando nella nostra Diocesi: sono aumentate le famiglie, che a causa della crisi economica generale fanno fatica ad arrivare a fine mese, e sono costrette a fare delle ‘scelte’ nelle spese da affrontare. Accanto alle richieste di natura materiale si è registrato un aumentato del malcontento generale, che spesso suscita sentimenti di disorientamento e perdita di fiducia verso il futuro. Le famiglie,soprattutto quelle monoreddito restano ‘schiacciate’ nella gestione delle spese quotidiane. È in aumento il senso di solitudine, soprattutto tra gli utenti uomini singoli che usufruiscono del servizio della mensa”.

Ma non solo. Infatti, “dietro una richiesta di natura materiale, come il pacco spesa, o l’acquisto di farmaci si celano disagi, povertà di relazioni e fragilità sociali come la disoccupazione, redditi insufficienti, una bassa scolarizzazione, o l’irregolarità giuridica per i migranti, l’isolamento e l’aumento carichi familiari. Ogni bisogno espresso, raccontato nei centri di ascolto, nasconde una pluralità di difficoltà che le persone affrontano nella loro quotidianità”.

Entrando nel merito dei numeri, che, come sottolinea don Fabio, “ci richiamano a storie, volti, relazioni e ci aiutano a guardare la realtà con uno sguardo diverso”, si registra un aumento delle persone che si sono rivolte alla Caritas Diocesana rispetto allo stesso periodo del 2025. Infatti, si passati da 495 persone (307 uomini e 188 donne) a 510 perso ne (317 uomini e 193 donne) di cui 185 sono state quelle che, per la prima volta, si sono rivolte alla Caritas Diocesana.

Molte persone, poi, si sono rivolte ai servizi della Caritas Diocesana per ricevere un sostegno pratico poiché non hanno competenze digitali, ormai necessarie per il disbrigo di pratiche burocratiche sia amministrative, che professionali come l’iscrizione al “Centro per l’Impiego” o la prenotazione di un appuntamento all’Agenzia delle entrate.

Un altro dato importante riguarda gli interventi realizzati nell’ambito “abitare” che sono stati in tutto 1.995. Di questi, 1.937 sono stati quelli che hanno visto la prima e pronta accoglienza presso il dormitorio maschile “Querce di Mamre” (il valore numerico esprime quante volte, nell’arco temporale considerato, le persone accolte hanno ricevuto una cena calda e un letto per la notte). Nello specifico, infatti, gli uomini senza dimora accolti presso il dormitorio sono stati in totale 25.

Gli altri interventi, che hanno mirato a trovare un’accoglienza a donne sole con bambini, o uomini migranti richiedenti asilo, hanno visto il coinvolgimento e il lavoro in rete con altri enti del terzo settore e i servizi alla persona del Comune di Lamezia Terme e la Questura di Catanzaro.

Sempre nell’ambito abitare alcuni interventi sono stati inseriti all’interno di progetti individualizzati strutturati, per aiutare le persone ad uscire dallo stato di forte difficoltà economica e sociale attraverso il supporto economico con il pagamento di utenze morose, di affitti arretrati, e il supporto per la ricerca di case in affitto sul territorio diocesano.

Gli interventi di “primo ascolto” ovvero persone che sono andate per la prima volta ai centri della Caritas sono stati 185, mentre gli ascolti programmati per il monitoraggio dei percorsi individualizzati (che prevedono accompagnamento e monitoraggio, sostegno e cura nelle varie fasi della presa in carico) sono stati 139.

La Caritas diocesana, attraverso i suoi operatori e i suoi volontari, ha anche eseguito interventi di carattere sanitario mirati per l’acquisto di farmaci, presidi sanitari, prenotazioni di visite specialistiche tramite Cup regionale ed accompagnamenti presso l’Ospedale Civile “Giovanni Paolo II” ai quali sono seguiti ricoveri.

Tra gli interventi sanitari realizzati rientrano le visite effettuate presso l’Ambulatorio Solidale “Prima gli u ltimi”: dal sistema interno di registrazione emerge che sono state realizzate complessivamente 1754 visite mediche (area emergenza, area chirurgica, area medica) e le specializzazioni più richieste sono state cardiologia, oculistica, esami diagnostici strumentali quali ecografie, spirometrie, urologia, endocrinologia.

Infine, in accordo con la Banca d’Italia, è stato realizzato un corso di formazione specifica “Tu e l’economia” mirato a fornire le indicazioni principali di educazione finanziaria e di informazione sugli strumenti e i canali di orientamento per le persone che si trovano in difficoltà debitorie.

La Caritas Diocesana ha anche aderito all’evento la “Tenda del Buon Gioco” previsto nel progetto “Vince chi smette” di Caritas Italiana che, realizzato in contemporanea in molte diocesi italiane, era rivolto ai bambini e agli adulti, ed ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni locali. L’evento ha avuto come scopo focalizzare l’attenzione e promuovere il gioco sano e dire un no condiviso ai rischi del gioco d’azzardo..