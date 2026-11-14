Un'indagine della Procura di Taranto parte dalle cisterne pugliesi e si estende agli impianti di risalita calabresi. Dalla cabinovia di Camigliatello alle seggiovie di Gambarie, fino alla funicolare di Catanzaro: proroghe, verifiche contestate e lavori affidati a ditte indicate dagli indagati. Il nome del presidente della Regione (non indagato) compare nelle carte

Proroghe concesse senza verifiche approfondite, impianti autorizzati a funzionare nonostante le criticità manutentive e lavori indirizzati verso imprese indicate dagli stessi funzionari pubblici. È il sistema che emerge dalla maxi inchiesta della Procura di Taranto su un presunto intreccio di corruzione, falsi e irregolarità nei controlli sulla sicurezza. Una vicenda che non si ferma ai confini pugliesi e che presenta ramificazioni significative anche in Calabria, dove nel fascicolo compaiono la cabinovia di Camigliatello Silano, gli impianti di risalita di Gambarie d'Aspromonte e la funicolare di Catanzaro.

Tra le contestazioni più delicate c'è quella relativa alla possibilità di mantenere in esercizio strutture che avrebbero dovuto essere sottoposte a interventi di manutenzione o a verifiche tecniche. Una ricostruzione che riporta inevitabilmente anche alla tragedia di Camigliatello del gennaio 2022, quando perse la vita l'ingegnere Alessandro Marcelli, direttore d'esercizio dell'impianto. La cabinovia sarebbe stata autorizzata a funzionare nonostante fosse scaduto l'obbligo di revisione generale. Il suo nome compare negli atti dell'inchiesta nell'ambito della ricostruzione delle vicende relative all'impianto silano.

È questo uno dei capitoli della complessa indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Taranto, coordinata dal pubblico ministero Marzia Castiglia, con gli investigatori agli ordini dell'ispettore Leonardo Maiorino. Il fascicolo è ora all'attenzione del gip del Tribunale di Taranto, che dovrà pronunciarsi sulle cinque richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura. Prima della decisione sono stati fissati gli interrogatori preventivi degli indagati per il 20 novembre 2026.

Il sistema dei collaudi e il presunto intreccio tra uffici pubblici e imprese private

Il punto di partenza dell'inchiesta è un presunto meccanismo di certificazioni irregolari, autorizzazioni e controlli aggirati. Gli investigatori ipotizzano l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, a eludere i provvedimenti di sospensione della Motorizzazione civile e a ottenere il rilascio di falsi certificati di ispezione intermedia e periodica per i veicoli-cisterna destinati al trasporto di merci pericolose, liquide, gassose e pulverulenti granulari, in regime Adr.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il sistema avrebbe consentito per anni a mezzi potenzialmente non conformi di continuare a circolare, attraverso certificazioni rilasciate senza le necessarie verifiche sul campo. Le contestazioni riguardano anche il settore del bunkeraggio dei carburanti nel porto di Taranto, dove sarebbero state utilizzate manichette in plastica non omologate, nonostante i requisiti di sicurezza richiesti per operazioni tanto delicate.

Il fascicolo ricostruisce un presunto circuito che avrebbe coinvolto uffici pubblici di Taranto, Bari, Lecce e Brindisi e diverse realtà imprenditoriali private. Ma l'ipotesi investigativa si allarga ben oltre il settore dei trasporti su strada. Le contestazioni relative agli impianti a fune calabresi descrivono infatti un presunto utilizzo delle competenze autorizzative per condizionare l'affidamento dei lavori di manutenzione, con conseguenze potenzialmente rilevanti per la sicurezza di cittadini e turisti.

Marturano al centro dell'indagine e la rete delle società coinvolte

La figura centrale della vicenda è quella di Pietro Marturano, ingegnere tarantino di 59 anni, già responsabile dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) di Bari e dirigente della Motorizzazione civile di Taranto, con competenze anche sulle sezioni coordinate di Lecce e Brindisi. Attualmente è dirigente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa).

Nei suoi confronti la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le contestazioni comprendono, a vario titolo, l'associazione per delinquere, la corruzione, l'induzione indebita, il peculato, l'omissione di atti d'ufficio e l'autoriciclaggio, oltre alle ipotesi di falsificazione legate alle certificazioni dei veicoli-cisterna.

Accanto a Marturano, gli inquirenti collocano Cosimo Cirasino, indicato come titolare e amministratore di fatto della Mac Servizi srl di Statte, formalmente intestata a Cutrignelli Palma e ritenuto l'ideatore del presunto sistema illecito relativo ai mezzi per il trasporto di merci pericolose. Nella ricostruzione compaiono anche Giuseppe Carbotti, titolare dell'officina Pinopaca di Modugno e della ditta individuale Gruppo Lapaca srl di Bitonto, il dipendente Pierpaolo Delle Lucche e l'imprenditore barese Giovanni Nardone, ai vertici delle società Politecnica srl e Icos Group srl.

È soprattutto attraverso queste ultime due società che l'indagine arriva in Calabria. Secondo l'ipotesi della Procura, l'affidamento di lavori relativi agli impianti di risalita sarebbe stato indirizzato verso imprese indicate da Marturano, evitando procedure competitive e, soprattutto, controlli tecnici più approfonditi.

Camigliatello, la proroga alla cabinovia e le presunte pressioni su Occhiuto

Il capitolo calabrese più articolato riguarda la cabinovia Tasso-Monte Curcio di Camigliatello Silano, nel Cosentino. Al centro delle contestazioni c'è la proroga della scadenza della revisione generale dell'impianto fino al 30 aprile 2022, concessa da Marturano nella sua veste di direttore dell'Ustif di Bari. L'autorizzazione avrebbe consentito alla struttura di proseguire l'attività durante la stagione invernale 2021/2022.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la proroga sarebbe stata concessa senza un'effettiva verifica dello stato manutentivo della cabinovia e con prescrizioni relative ai controlli strumentali e non distruttivi ridotte al minimo. Una modalità che, secondo l'accusa, avrebbe permesso di aggirare le criticità tecniche e di non far emergere eventuali carenze nelle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Ma la contestazione non si esaurisce nell'autorizzazione a proseguire l'attività. Marturano avrebbe infatti indotto il gestore, la società Arsac srl di Cosenza, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Maiolo, a formalizzare direttamente gli incarichi per i lavori di manutenzione alle imprese indicate dallo stesso funzionario. Si tratta della Politecnica srl e della Icos Group srl, entrambe riconducibili all'imprenditore Giovanni Nardone.

Tra le persone citate nella ricostruzione figura anche Alessandro Marcelli, direttore d'esercizio della cabinovia, deceduto nel gennaio 2022. Il suo ruolo viene richiamato dagli atti nell'ambito delle contestazioni relative alla gestione dell'impianto. La vicenda assume un particolare rilievo alla luce della circostanza che la struttura era stata autorizzata a funzionare nonostante la scadenza della revisione generale, ma le responsabilità per quanto accaduto dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

L'obiettivo del presunto meccanismo sarebbe stato quello di far ottenere rapidamente i lavori alle imprese indicate, evitando il passaggio attraverso le gare pubbliche e sottraendo gli interventi a verifiche più stringenti. Un'operazione che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe trasformato le autorizzazioni tecniche in uno strumento per orientare gli affidamenti.

In questo passaggio entra in scena anche Ernesto Ferraro, all’epoca responsabile tecnico della società di trasporto pubblico Amaco di Cosenza, amministratore unico di Ferrovie della Calabria srl e consigliere di Aci Progei spa. Secondo le contestazioni, Ferraro si sarebbe attivato su richiesta di Marturano, manifestando la disponibilità a disporre la chiusura dell'impianto nel caso in cui Arsac non avesse sottoscritto gli incarichi con le società di Nardone.

La pressione, stando alla ricostruzione investigativa, sarebbe arrivata anche ai vertici della Regione. Ferraro – è la ricostruzione degli inquirenti – si sarebbe infatti messo in contatto con il presidente Roberto Occhiuto (non indagato) affinché venisse disposta la rimozione dall'incarico del responsabile di Arsac qualora non avesse proceduto all'affidamento dei lavori secondo le indicazioni ricevute. Un passaggio particolarmente delicato dell'inchiesta, perché chiama in causa anche il livello politico-istituzionale regionale, pur nell'ambito di una ricostruzione accusatoria che dovrà essere sottoposta alle verifiche giudiziarie.

Gambarie, le seggiovie ferme da anni e le autorizzazioni contestate

Un secondo fronte calabrese si apre nel Reggino, a Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte. Qui l'attenzione degli investigatori si concentra sulla sciovia Mare Neve e sulle seggiovie Telese-Nino Martino e Telese-Ripetitore, per le quali Marturano avrebbe concesso il nulla osta tecnico alla messa in esercizio in vista della stagione invernale 2021/2022.

Il dato contestato è particolarmente significativo: gli impianti sarebbero rimasti fermi per diversi anni, ma il funzionario avrebbe comunque attestato la loro idoneità, senza averne mai visionato direttamente le condizioni. Anche in questo caso, secondo l'accusa, sarebbero state prescritte verifiche soltanto formali, insufficienti a fare emergere eventuali problemi e a garantire un controllo effettivo sulla sicurezza delle strutture.

Lo schema ipotizzato sarebbe stato analogo a quello ricostruito per Camigliatello. Il gestore, la cooperativa Aspro Service di Reggio Calabria, rappresentata da Giuseppe Vazzana, con il coinvolgimento contestato del direttore d'esercizio Domenico Anello, sarebbe stato indotto a conferire gli incarichi di manutenzione alle imprese indicate. Tra queste la ProdigI srl di Gianfranco Di Giovanni, oltre alla Politecnica e alla Icos Group di Giovanni Nardone.

Anche in questo caso, dunque, l'ipotesi investigativa ruota attorno a una possibile sovrapposizione tra il potere di autorizzare la riapertura degli impianti e la capacità di orientare gli affidamenti dei lavori. Una dinamica che, se confermata, avrebbe consentito alle imprese indicate di beneficiare degli incarichi senza passare dalle ordinarie procedure di selezione.

La funicolare di Catanzaro e le proroghe nonostante le criticità

Il quadro calabrese si completa con la vicenda della funicolare del Comune di Catanzaro. Secondo la Procura, Marturano avrebbe omesso di disporre l'immediata chiusura dell'impianto, gestito dal direttore d'esercizio Marco Correggia (che non risulta tra le persone indagate), non dando esecuzione al provvedimento restrittivo legato alla mancata demolizione di due box costruiti abusivamente nelle immediate vicinanze della struttura.

I manufatti, secondo quanto contestato, si trovavano in condizioni manutentive precarie e rappresentavano un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Nonostante la situazione, il funzionario avrebbe continuato a concedere proroghe per l'esercizio della funicolare, pur in assenza delle condizioni di sicurezza prescritte.

È un ulteriore tassello di un'indagine che, attraverso infrastrutture diverse e territori differenti, descrive un presunto sistema nel quale le verifiche tecniche e i provvedimenti amministrativi sarebbero stati piegati a interessi privati. In Calabria il denominatore comune delle contestazioni è rappresentato dalla gestione degli impianti pubblici e dalla presunta interferenza tra autorizzazioni, sicurezza e assegnazione dei lavori.

Le cinque richieste cautelari e gli interrogatori del 20 novembre

Al termine delle attività investigative, la Procura di Taranto ha chiesto cinque misure cautelari. Per Pietro Marturano è stata richiesta la custodia in carcere, mentre per Cosimo Cirasino, Giuseppe Carbotti, Pierpaolo Delle Lucche e Giovanni Nardone sono stati sollecitati gli arresti domiciliari.

Il gip ha disposto la convocazione degli indagati per gli interrogatori preventivi, fissati per il 20 novembre 2026.

Gli indagati, assistiti dai rispettivi difensori, potranno presentare memorie e rendere dichiarazioni o sottoporsi all'interrogatorio davanti al giudice. Soltanto dopo questo passaggio il gip deciderà se accogliere, respingere o eventualmente rimodulare le richieste avanzate dalla Procura.