La carta di identità elettronica (CIE) rilasciata ai cittadini con 70 anni o più avrà durata illimitata. Lo rende noto il servizio Anagrafe e Stato Civile di Palazzo De Nobili.

La procedura di emissione della CIE resta la stessa, ma sul documento comparirà la dicitura “illimitata”. Il documento, inoltre, resterà valido per l’espatrio, nei casi previsti dalla legge.

Attenzione però all’identità digitale, sottolinea l’Anagrafe e Stato Civile, perché il certificato di autenticazione continuerà ad avere una validità limitata a 10 anni. Trascorso tale periodo, per accedere ai servizi digitali sarà necessario richiedere un nuovo documento.

Il certificato di autenticazione, associato alla CIE e contenuto nel chip della carta, è il file digitale sicuro che prova con certezza l’identità di un cittadino quando questo usa i servizi on line. Funziona come una chiave elettronica personale che permette di entrare nei siti della pubblica amministrazione (come INPS o Agenzia delle Entrate) e dei privati senza bisogno di altre password.

Per usarlo serve inserire la seconda metà del PIN, fornita al cittadino con la lettera di accompagnamento presente nella busta con cui riceve la CIE. La prima metà del codice è contenuta invece nella ricevuta cartacea fornita dall’operatore al termine della richiesta di rilascio della carta.