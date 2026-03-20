Sono stati presentati oggi, in una partecipata manifestazione alla presenza dell’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, del direttore di Calabria verde, Giuseppe Oliva, di sindaci e associazioni di categoria, i 64 nuovi mezzi tra escavatori, ruspe, pale meccaniche, pinze e trince per escavatori, pick – up, oltre che mezzi meccanici innovativi e veloci, che, con un investimento di 3 milioni di euro, andranno a potenziare il parco macchine di Calabria verde per la mitigazione ed il contrasto al dissesto idrogeologico e la prevenzione incendi e di rischio idraulico.

«Negli anni – ha evidenziato l’assessore Gianluca Gallo – abbiamo lavorato per ridare dignità e nuova linfa ad un settore che era considerato allo sbando e che invece oggi può diventare un fiore all’occhiello di questa nostra regione. I nostri operai di Calabria Verde sono sempre presenti quando c’è da dare conforto alle popolazioni colpite da eventi alluvionali, come in questi ultimi mesi, sono presenti per monitorare i territori quando bisogna prevenire o spegnere gli incendi e tanto altro. Prima Calabria verde era un ente sfiduciato, ripiegato su se stesso, oggi, con l’impegno di questa Giunta regionale e del direttore Oliva, è diventato un sommergibile che emerge quando è necessario e bisogna stare vicino alla popolazione calabrese.

Pertanto, questi nuovi mezzi, che vanno a potenziare quelli già esistenti – ha concluso l’Assessore Gallo – saranno messi a disposizione dei territori e distribuiti nei vari distretti di Calabria Verde della nostra regione».

Per il direttore Oliva «Oggi, con il potenziamento del parco macchine grazie ad un finanziamento di 3 milioni e mezzo dei fondi del Psr Calabria 2014-2022, è stata scritta una bella pagina amministrativa. Si tratta di un progetto che abbiamo realizzato grazie anche alla collaborazione con l’università di Reggio Calabria. Attraverso questi mezzi – ha spiegato -, si faranno interventi di mitigazione rischio idraulico nei nostri torrenti, nei nostri fiumi, in convenzione con i comuni, si faranno azioni di prevenzione sull’antincendio e azioni anche di spegnimento degli incendi».

Presenti all’iniziativa anche i consiglieri regionali Elisabetta Santoianni, Gianpaolo Bevilacqua e Pierluigi Caputo, e i dirigenti generali della Regione Calabria Giuseppe Iiritano, Salvatore Siviglia e Domenico Pallaria.