L’intervento si è reso necessario dopo il crollo di un edificio. L’amministrazione comunale ha avviato attività per la messa in sicurezza della strada e consolidamento del costone

E’ stato ultimato l’intervento di messa in sicurezza lungo via Carlo V, a seguito della demolizione dell’edificio pericolante, e la strada potrà riaprire regolarmente al traffico domani giovedì 12 marzo, come già annunciato in precedenza. I lavori urgenti hanno riguardato una prima fase di consolidamento del costone e dell’area interessata al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e poter ripristinare l’ordinaria viabilità.

Dalle ore 9.00 di domattina si potrà, dunque, nuovamente imboccare via Carlo V da Piazza Matteotti in direzione sud Porta di mare, così come dalla bretella del viadotto Bisantis e da via Francesco Scalfaro sarà ripristinato il senso di marcia a scendere.

Non sarà più in vigore, pertanto, la provvisoria circolazione a doppio senso su via Milelli, disposta nei giorni scorsi per consentire l’accesso alla parte bassa del centro storico. Il tratto di strada di Viale dei Normanni, interessato dai lavori di messa in sicurezza, tornerà ad essere inibito al traffico, con ripristino del senso unico a salire solo per i residenti e per raggiungere gli esercizi commerciali presenti.