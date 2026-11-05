Presentazione di finalità e modi di utilizzo al Comune con l’intervento del presidente dell’associazione Regalati un sorriso Simone, del sindaco Fiorita e dell’assessore Belcaro

Prime corse lunedì 9 novembre in tutta l'area urbana di Catanzaro: è il servizio taxi “Accompagnami” che il comune capoluogo metterà a disposizione dei cittadini over 65 più fragili, presentato stamane a Palazzo De Nobili.

Simone

«Sarà attivo da lunedì alla venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 telefonando ad un numero verde o a due numeri mobili, oppure mandare anche tramite il canale di messaggistica whatsapp la prenotazione della propria corsa» – è quanto ha dichiarato Giovanni Simone, presidente dell’associazione Regalati un sorriso che opera già da un lustro in città.

Sei vetture con autista ed un assistente accompagneranno gli anziani

che le avranno prenotate almeno due giorni prima.

«Potranno utilizzarlo tutti i cittadini – ha aggiunto – che si trovano in situazione di difficoltà per potersi muovere per poter raggiungere le strutture sanitarie o centri di aggregazione o altro e ci tengo a precisare che è totalmente gratuito e si differenzia dal social taxi che è stato istituito da qualche settimana anche dalla Regione Calabria».

Il progetto è di due anni con 140 mila euro di budget. «Darà la

Belcaro

possibilità di intervenire in quei bisogni che i nostri assistenti sociali ogni giorno intercettano – ha commentato Nunzio Belcaro, assessore alle Politiche sociali – ovvero quelle delle persone più fragili delle persone più anziane e delle persone con disabilità che chiedono ai nostri uffici una mano per essere accompagnate nelle loro strutture dove svolgono le attività ma banalmente anche per una visita importante.Penso che non ci siano risorse meglio spese che quelle per il sociale».

Orari e modalità di prenotazione

Il servizio di Taxi Sociale sarà operativo dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00.

Per usufruire del trasporto gratuito è necessario effettuare la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo contattando i recapiti dedicati messi a disposizione dall'associazione «Regalati un Sorriso»:

• Numero Verde: 800 11 00 99

• Recapiti telefonici: 379 3140 618 | 379 3140 718

• Email: taxisocialecz@regalatiunsorriso.eu