Il Questore, che lo ha accolto questa mattina, ha rivolto un saluto di benvenuto, augurando buon lavoro per il nuovo incarico

Il Vice Questore della Polizia di Stato, dott. Francesco Falcone, è il nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Catanzaro.

Il Vice Questore ha maturato una significativa esperienza professionale nell'ambito delle attività di polizia, ricoprendo nel corso della propria carriera incarichi di responsabilità in diversi settori dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Entrato in Polizia l'8 dicembre 2003, nel ruolo degli Ispettori, a seguito della frequenza del VII Corso, ha prestato inizialmente servizio presso la Questura di Chieti, dove ha operato presso l'Ufficio Immigrazione e la Squadra Mobile.

Nel biennio 2010-2012 ha frequentato il 101° Corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale è stato assegnato alla Questura di Lodi.

In tale sede ha ricoperto, a partire dal 2013, l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Immigrazione. Dal gennaio 2014 ha assunto anche la dirigenza dell'Ufficio Personale e dell'Ufficio Tecnico Logistico, svolgendo, per un breve periodo, altresì funzioni di supplenza presso la Divisione Anticrimine.

Dal settembre 2014 ha ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto, curando contestualmente le attività di portavoce per la stampa, le relazioni esterne e il cerimoniale.

A gennaio 2015 è stato trasferito alla Questura di Cosenza, dove ha assunto le funzioni di Vice Dirigente della Squadra Mobile, maturando ulteriori esperienze nell'ambito delle attività investigative e di contrasto alla criminalità.

Nel 2019 è stato nominato Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale di Vibo Valentia, incarico svolto anche attraverso periodi di reggenza presso il Reparto di Siderno.

Dal 2024 dirige il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale di Cosenza. Nello stesso periodo ha assicurato, inoltre, la reggenza del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale di Vibo Valentia, dall'11 marzo all'8 settembre 2024 e, successivamente, dal 12 gennaio al 6 settembre 2026.

Formazione e qualificazione professionale

Il percorso professionale è accompagnato da una solida formazione giuridica e specialistica. Il Funzionario è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari e in Scienze delle Investigazioni presso l'Università degli Studi dell'Aquila. Ha inoltre conseguito un Master universitario di II livello in Scienze della Sicurezza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

Incarichi istituzionali e attività di docenza

Nel corso della carriera ha svolto anche incarichi di particolare rilievo istituzionale e formativo. Dall'ottobre 2018 è stato componente effettivo del Gruppo Provinciale Interforze, nell'ambito del progetto MACRO, istituito presso la Prefettura di Cosenza.

Ha inoltre svolto attività di docenza presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, nell'ambito del 223°, 225° e 233° Corso Allievi Agenti, contribuendo alla formazione professionale delle nuove generazioni di appartenenti alla Polizia di Stato.

Il percorso professionale del Funzionario si caratterizza per la diversificazione delle esperienze maturate, che spaziano dall'attività investigativa alla gestione degli uffici, dalla sicurezza del territorio al coordinamento dei servizi di prevenzione e controllo, unitamente a un costante impegno nella formazione e nella crescita professionale del personale.

Il Questore di Catanzaro, che lo ha accolto questa mattina, gli ha rivolto un saluto di benvenuto, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico.