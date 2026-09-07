Si è tenuta l’assemblea dei Soci di Catanzaro Servizi S.p.A. per l'approvazione del bilancio semestrale e il rinnovo delle cariche sociali.

Nel corso della seduta è stata approvata la relazione sugli esiti della procedura negoziata ed è stato approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026. L’esercizio si chiude con un utile particolarmente significativo, pari a 389.000 euro, risultato riconducibile alla positiva conclusione delle prime procedure di composizione negoziata con i creditori. Un segnale estremamente positivo per la tenuta e il futuro dell'azienda, rafforzato anche dalla proroga della procedura negoziata con la Camera di Commercio.

L’Assemblea ha provveduto alla nomina dei nuovi organi di gestione e controllo:

Amministratore Unico: Nominato l’avvocato Domenico De Marco, professionista con rilevante esperienza nella gestione di procedure concorsuali e negoziate.

Collegio Sindacale: Designato Antonio Gemelli in qualità di Presidente. I componenti effettivi sono Rosa Maria Petitto (confermata) e Nicola Aiello.

Supplenti: Nominati i commercialisti Francesco Pascuzzi e Pina Puntillo.

Revisione Legale: la nomina del nuovo revisore legale avverrà nelle prossime settimane, su proposta del subentrante Collegio Sindacale a seguito del suo formale insediamento, come previsto dallo Statuto.

Il Sindaco Nicola Fiorita ha espresso un profondo ringraziamento all’Amministratore Unico uscente, Tonino De Marco, per l'impegno, la dedizione e la generosità dimostrata nello svolgere l'incarico a titolo gratuito nell'ultimo anno a favore della società.

L’Amministratore Unico uscente ha ricambiato i ringraziamenti verso il Primo Cittadino per la fiducia accordatagli e per la costante collaborazione istituzionale, sottolineando come l'anno trascorso sia stato un percorso di forte crescita professionale, caratterizzato da grandi responsabilità e dal superamento di complesse criticità societarie, oggi avviate a una soluzione positiva.