Dal 4 al 6 settembre il centro storico ospiterà una tavolata di 400 metri con 1.000 coperti, il Villaggio del Gusto e una mostra d’arte al Complesso San Giovanni. Parte del ricavato sarà destinata all’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Dulbecco

Tutto pronto per “La cena straordinaria” che si svolgerà il 4, 5 e 6 settembre nel centro storico di Catanzaro. La presentazione dell’evento si terrà il 2 settembre, alle ore 11, nella sala verde della Cittadella regionale. Interverrà l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Città del Vento, si pone l’obiettivo di unire la promozione del territorio e di tutta la Calabria, attraverso le sue tante eccellenze enogastronomiche e i sapori mediterranei ad opera di 6 che chef stellati calabresi.



Mille posti a tavola

Il programma prevede 1000 coperti in una tavolata da circa 400 metri, con cena di 4 portate per un totale di 4.000 pietanze; il Villaggio del gusto con l’aperitivo a cura dell’associazione Cuochi Catanzaresi. Lavoreranno 60 unità di brigata (10 per ogni chef) 80 camerieri, 6 maîtres stand enogastronomici.

Una delle novità della Cena straordinaria 2026 sarà la mostra curata da Massimo Sirelli al Chiostro del Complesso monumentale del San Giovanni che vedrà protagonisti 10 artisti. Sirelli colorerà il chiostro con un imperdibile live-painting.



Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.

All’incontro con la stampa, oltre all’assessore Gallo, interverranno: il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, gli chef Antonio Abbruzziono e Domenico Origlia, un esponente di Arsac, Il curatore della Mostra, Massimo Sirelli, il presidente dell’associazione promotrice dell’evento, Alessandro Astorino, e il giornalista Domenico Gareri.