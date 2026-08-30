“Quella del consigliere Riccio è ormai diventata una consuetudine: ogni intervento dell’amministrazione comunale viene accompagnato da una profezia apocalittica, da annunci di disastri e da una narrazione che sembra avere come unico obiettivo quello di raccontare una città che, evidentemente, esiste soltanto nella sua propaganda”.

Lo afferma il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, intervenendo sulle dichiarazioni relative ai pontili galleggianti.

“Riccio ci aveva già provato con la stagione estiva – prosegue Capellupo – arrivando a scatenare la reazione e l’irritazione di diversi imprenditori del quartiere marinaro, che hanno visto in quelle parole un danno concreto all’immagine di Catanzaro e al lavoro di chi ogni giorno investe e opera sul territorio. Oggi ci riprova con i pontili, evocando fallimenti e disastri contabili prima ancora che l’infrastruttura sia entrata pienamente in funzione”.

“Qualcuno lo fermi – aggiunge il consigliere – perché quando la propaganda politica diventa talmente accecante da impedire di vedere persino ciò che sta accadendo sotto gli occhi di tutti, il rischio è che a essere danneggiata non sia l’amministrazione di turno, ma l’intera città. L’opposizione è un ruolo importante e necessario, ma dovrebbe servire a migliorare le cose, non a rappresentare Catanzaro come una città costantemente sull’orlo del baratro”.

“Quanto ai pontili, possiamo rassicurare il consigliere Riccio: non sarà necessario attendere le sue prossime previsioni di sventura. Già da domani i pontili saranno operativi, diventando concretamente un nuovo servizio a disposizione della città. Saranno poi i cittadini, gli operatori e gli utenti a giudicarne l’utilità, sulla base dei fatti e non dei comunicati stampa”.

“È proprio questa la differenza – conclude Capellupo – tra chi amministra e chi fa propaganda: noi preferiamo rispondere con le opere, con i servizi e con i risultati. Riccio continui pure a cercare catastrofi. La città, nel frattempo, continuerà a vivere, lavorare e guardare avanti