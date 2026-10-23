L’iniziativa nata su proposta della vicesindaca Giusy Iemma e del consigliere Gregorio Buccolieri prende forma: nel fine settimana viaggio senza biglietto su tutte le linee urbane per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica

Un messaggio di sensibilizzazione che si traduce in un gesto concreto per la comunità. In occasione della campagna nazionale “Ottobre Rosa”, dedicata alla prevenzione e alla salute femminile, il Comune di Catanzaro e l'azienda di trasporto pubblico AMC S.p.A. lanciano l'iniziativa “Viaggi Rosa”: nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sull'intera rete urbana.

La misura nasce da un'idea della vicesindaca con delega ai rapporti con il sistema sanitario, Giusy Iemma, condivisa con il consigliere delegato alla mobilità, Gregorio Buccolieri. Proposta formalmente alla municipalizzata per verificare la fattibilità tecnica e organizzativa, l'iniziativa ha trovato immediato riscontro operativo.

Come funziona l'agevolazione

Per accedere al servizio gratuito nelle due giornate non sarà necessario acquistare né esibire alcun biglietto, né scaricare applicazioni: basterà semplicemente salire a bordo.

L'agevolazione segue criteri di massima inclusività:

A chi è rivolta: A tutte le donne, residenti e non residenti nel capoluogo.

Limiti di età: Nessuno (per le minorenni restano valide le ordinarie regole di viaggio).

Copertura: tutte le linee della rete urbana AMC, dal primo all'ultimo servizio sia di sabato 24 che di domenica 25 ottobre.

Prevenzione e mobilità sostenibile

L'obiettivo condiviso da Palazzo De Nobili e AMC è quello di unire la promozione della mobilità sostenibile all'attenzione verso la salute, richiamando la cittadinanza sull'importanza fondamentale dei controlli e della diagnosi precoce dei tumori femminili.