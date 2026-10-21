Nella città del Catanzarese un progetto per quantificare e valorizzare i numerosi quadri votivi presenti sul territorio
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Ogni comunità custodisce un patrimonio spesso silenzioso, che il tempo rischia di rendere invisibile. Tra questi beni vi sono le piccole icone votive, le edicole sacre e le immagini della devozione popolare disseminate lungo le vie del paese, nei rioni, agli incroci e sulle facciate delle abitazioni.
Queste testimonianze non rappresentano soltanto elementi di arredo urbano, ma costituiscono autentici segni di fede, di cultura e di memoria collettiva. Per generazioni hanno accompagnato il cammino dei viandanti, offerto un momento di raccoglimento a chi attraversava le strade del paese e rappresentato un punto di riferimento spirituale per le famiglie che abitavano i quartieri.
Il progetto "Alla ricerca delle icone dimenticate" nasce con l'obiettivo di censire, fotografare, studiare e valorizzare questo prezioso patrimonio, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e parrocchie in un percorso di riscoperta delle radici storiche e religiose della comunità.
L'iniziativa potrà portare alla realizzazione di una mappa delle icone presenti sul territorio, alla raccolta delle storie e delle tradizioni ad esse legate, al loro recupero conservativo, ove necessario, e alla creazione di itinerari culturali e devozionali che consentano di conoscere un patrimonio spesso ignorato.
Valorizzare queste immagini significa restituire dignità a piccoli luoghi di preghiera che hanno accompagnato la vita quotidiana di intere generazioni. Significa anche trasmettere ai più giovani il senso dell'appartenenza, della memoria e della devozione popolare, affinché questi simboli continuino a raccontare la storia della nostra comunità.
A completamento del progetto, ogni icona potrà essere corredata da una discreta targa illustrativa contenente una breve descrizione storica, artistica e devozionale, nonché da un QR code che rimandi a una pagina dedicata con approfondimenti, fotografie, testimonianze e curiosità. In questo modo il paese potrà trasformarsi in un autentico museo diffuso della devozione popolare, dove la storia, la fede e l'arte dialogano con le moderne tecnologie, offrendo ai cittadini, ai pellegrini e ai visitatori un percorso di conoscenza, di riflessione e di valorizzazione del patrimonio identitario della comunità.
Le icone non appartengono soltanto al passato: esse rappresentano ancora oggi una presenza discreta ma significativa, capace di infondere serenità, speranza e conforto a chiunque si soffermi, anche solo per un istante, davanti a una loro immagine. Custodirle e valorizzarle significa custodire l'anima stessa del nostro paese e consegnarla, integra e viva, alle generazioni future.